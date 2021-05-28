Manisa'da geniş çaplı uyuşturucu operasyonu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Manisa'da geniş çaplı uyuşturucu operasyonu

Manisa'da geniş çaplı uyuşturucu operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Manisa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kişi hakkında uyuşturucu kullanmaktan adli işlem yapılırken, 2 kişi de uyuşturucu ticareti yapmaktan gözaltına alındı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kişi hakkında uyuşturucu kullanmaktan adli işlem yapılırken, 2 kişi de uyuşturucu ticareti yapmaktan gözaltına alındı. Öte yandan, operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde de ele geçirildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri başarılı bir operasyona daha imza attı. Manisa'da uyuşturucu kullanımı ve ticaretinin önüne geçilmesi kapsamında yapılan çalışmalarda Yunusemre ilçesindeki bir adrese baskın düzenleyen ekipler 6 kök Hint keneviri, 31,87 gram esrar maddesi, 3,53 gram metamfetamin maddesi, 1 adet uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparat ile uyuşturucu madde imal etmek amacıyla kullanılan; kabin, vantilatör, ışıklandırma sistemi ve havalandırma borusu ile termometre, fan ve bitki gübresi ele geçirildi.

Yürütülen soruşturma kapsamında 1 şüpheli şahıs hakkında kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak suçundan adli işlem yapılırken, 1 şüpheli şahıs ise uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı.

Ekipler tarafından Yunusemre ilçesindeki farklı bir adrese düzenlenen baskında ise 239 adet reçeteli ilaç, 10,78 gram metamfetamin maddesi, 1,89 gram sentetik kannabinoid (Bonzai) maddesi, 2 adet ecstasy hap, 1 adet ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu madde paketlemede kullanılan malzemeler ele geçirildi. Bu adreste yapılan operasyonda ise 5 şüpheli şahıs hakkında kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak suçundan adli işlem yapılırken 1 şüpheli şahıs ise uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı.

Her iki adreste de yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - MANİSA

Manisa'da geniş çaplı uyuşturucu operasyonu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kendini ağaca asan itfaiyeciyi ipten alan teğmen: Teşkilatım adına gurur duydum
Kendini ağaca asan itfaiyeciyi ipten alan teğmen: Teşkilatım adına gurur duydum
Sevgilisini öldürüp 'Planlı değildi' dedi, cinayetten dakikalar önce 'Herkes yaptığının bedelini öder' paylaşımını yaptığı ortaya çıktı
Sevgilisini öldürüp "Planlı değildi" dedi, cinayetten dakikalar önce "Herkes yaptığının bedelini öder" paylaşımını yaptığı ortaya çıktı
Tren vagonun üzerinde fotoğraf çekilmek isteyen 14 yaşındaki çocuk, elektrik akımına kapıldı
Tren vagonun üzerinde fotoğraf çekilmek isteyen 14 yaşındaki çocuk, elektrik akımına kapıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Muharrem İnce Adnan Menderes Antony Blinken Hasan Polatkan
Magazin Hadise Demet Akalın İlker Kaleli Demet Özdemir
Spor Arda Turan Ozan Tufan Şenol Güneş Ufuk Sarıca Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Manisa'da geniş çaplı uyuşturucu operasyonu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.5.2021 16:51:35. #1.16#

title