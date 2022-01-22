Manisa'da Geleceğin İklimi ve Çocuk Derneği kuruldu

Manisa'da iklim krizlerine yenilerinin eklenmemesi için çocukların erken yaşta eğitilmelerini sağlamak amacıyla Geleceğin İklimi ve Çocuk Derneği (GİÇED) kuruldu.

MANİSA (AA) - Manisa'da iklim krizlerine yenilerinin eklenmemesi için çocukların erken yaşta eğitilmelerini sağlamak amacıyla Geleceğin İklimi ve Çocuk Derneği (GİÇED) kuruldu.

Derneğin tanıtım toplantısında konuşan GİÇED Başkanı Gözde Aytaç, yönetiminin öğretmen, psikolog, tercümanlardan oluştuğunu, iklim krizinin önlenebilmesi ve bu yönde eğitimlerin verilmesi adına projelere başlayacaklarını belirtti.

Aytaç, dezavantajlı bölgelerde bulunan kız çocuklarının da eğitime ve öğretime kazandırmak için çalışmalar yürüteceklerini dile getirdi.

GİÇED Başkan Yardımcısı Ayşe Taşkan ise amaçlarına ulaşma adında çocuklara yönelik eğitimlerin önemli olduğunu belirterek, bilinçli nesillerin sorumsuzca davranan yetişkinlerin oluşturduğu sorunları ortadan kaldıracağını ifade etti.

GİÇED yönetim kurulunda başkan Aytaç ve Taşkan'ın yanı sıra Gamze Elverişli, Nurefşan Çakmak, Hande Karadeniz ve Asena Çayırlı yer alıyor.