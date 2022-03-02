Manisa'da geçen yıl tedavi edilen 44 yaban hayvanı doğaya bırakıldı

MANİSA (AA) - Manisa'da geçen yıl 1275 kınalı keklik ile yaralı halde bulunduktan sonra tedavileri tamamlanan 44 yaban hayvanı doğal yaşam alanına salındı.

Doğa Koruma Ve Milli Parklar Manisa Şube Müdürlüğü, "3 Mart Dünya Yaban Hayatı Koruma Günü" dolayısıyla il genelinde yürütülen çalışmaları paylaştı.

Buna göre, kaçak avcılıkla mücadele kapsamında Manisa'da geçen yıl 1676 denetim yapıldı ve usule aykırı avlandığı belirlenen 175 kişiye 310 bin 451 lira para cezası uygulandı, ayrıca bu kişilerden de avladığı 41 yaban hayvanına karşılık 67 bin lira tazminat alındı.

Kış döneminde zor iklim şartlarında beslenmekte zorlanan yaban hayvanları için doğaya yaklaşık 30 ton yem ve pazar artığı bırakıldı.

Geçen yıl Manisa'da yaban hayatın desteklenmesine yönelik 1275 kınalı keklik ile tedavi ve rehabilitasyonları yapılan 44 yaralı yaban hayvanı da doğaya salındı.

Hayvanların eşleşme, üreme, yavru büyütme gibi yaşam evrelerini kapsayan dönemlerde avcılık yapılmasının yaban hayatına ciddi zarar verildiği vurgulanan açıklamada, "Avcılarımızın yasak dönemde avcılık yapmaması, yaban hayatını yaşam alanlarında rahatsız etmemesi, av ve yaban hayvanlarının yavru ve yumurtalarını toplamaması büyük önem arz etmektedir." ifadelerine yer verildi.