Manisa'da geçen yıl 30 bine yakın gıda denetimi yapıldı

13.01.2020 10:38

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk 2019 yılı içerisinde İl genelinde gerçekleştirdikleri denetimlere ilişkin açıklamalarda bulundu. Öztürk, 2019 yılında 29 bin 277 adet gıda denetimi gerçekleştirdiklerini kaydederken alınan 2 bin 683 numuneden 105'inin uygunsuz çıktığını söyledi.



İl Müdürü Öztürk açıklamasında, "Ülkemizde gıda güvenirliğine yönelik denetimler, Bakanlığımıza bağlı 81 İl Müdürlüğü ve İllere bağlı yetkilendirilmiş İlçe Müdürlüklerinde çalışan kontrol görevlilerimizce yürütülmektedir. Bu kapsamda 25-30 Kasım 2019 tarihlerinde tüm Türkiye genelinde denetim seferberliği başlatılmış olup; et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri üretim tesisleri, ekmek ve ekmek çeşitleri ile unlu mamul üreten işyerleri, kasap ve şarküteri ile bakkal, market, büfe gibi iş yerleri, okul kantinleri ve yemekhaneleri (üniversite kampüsleri dahil), lokanta-restoran, dönerci, fast-food gibi toplu tüketim yerlerine eş zamanlı denetimler gerçekleştirilmiştir. Denetim seferberliğinde İl ve 17 İlçemizdeki toplam 246 kontrol görevlilerimizle denetim faaliyetlerimiz yoğun bir şekilde sürdürülmüştür. Çiftlikten sofraya, ham maddenin başlangıcından son mamule kadar her aşamada denetim faaliyetleri yürütüyoruz. Kontrol planları kapsamında risk esasına göre uygun sıklıkta, haber vermeden hassasiyetle denetimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Amacımız vatandaşlarımızın güvenli gıdalara ulaşmasına yardımcı olmaktır." dedi.



Numunelerden 105'i uygunsuz çıktı



Denetimlerde görülen aksaklıklar konusunda öncelikle işletmelere süre verildiğini anlatan Öztürk, "Gerektiği hallerde idari yaptırım uygulanmaktadır. Bunun yanı sıra gerekli görülen hallerde numune almakta, alınan numuneler analiz edildikten sonra uygunsuzluk tespit edilmesi halinde yasal işlem uygulanmaktadır. İl Müdürlüğümüz ve 17 ilçe müdürlüğümüz olarak 2019 yılı Ocak ayından bugüne kadar 29 bin 277 adet gıda denetimi gerçekleştirilmiştir. İdari yaptırım uygulanan denetim sayısı 317'dir. Denetimlerde toplam 2 bin 683 adet numune alınmıştır. Bunlardan 1.506 adedi uygun, 105 adedi uygunsuz bulunmuştur. 215 adet numune sonuçlanma aşamasındadır." diye konuştu.



Bitkisel üretim ve hayvansal üretim alanında gerçekleştirdikleri denetimler hakkında da bilgiler aktaran İl Müdürü Metin Öztürk, "Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğümüz tarafından 2019 yılında Bitki Koruma Ürünü satışı yapan 409 bayi, denetim çalışmaları kapsamında belirli aralıklarla 1.530 kez denetime tabi tutulmuştur. 188 adet Zirai Mücadele Alet ve Makine Bayisi yıl içerisinde 366 kez denetlenmiş ve İlimiz genelinde 54 kontrolör tarafından toplam 230 adet biçerdöver kontrol edilmiştir. 2019 yılında Kimyevi ve Organik Gübre satışı yapan bayilerle ilgili olarak 226 denetim çıkışında 1.579 defa bayide denetim yapılmış, 3 bin 321 kimyevi ve organik gübre ürün denetimi gerçekleştirilmiştir. Organik Tarım Üretimi Denetimi kapsamında 264 ve İyi Tarım Uygulamaları Üretimi denetimleri kapsamında da 277 denetim gerçekleştirilmiştir. Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğümüzce; Kanatlı İşletmeleri Denetimi, Damızlık İşletme ve Kuluçkahane Denetimi, Kalıntı İzleme İşletme Denetimi, Süt Soğutma Tankı Denetimi, Arıcılık Denetimi, İhracat Denetimi, Hayvan Pazarı Denetimi ve son olarak Su Ürünleri Denetimi çalışmaları kapsamında 9 konuda toplamda 3 bin 457 adet denetim gerçekleştirilmiştir" dedi. - MANİSA

