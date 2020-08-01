Manisa'da gece kontrol altına alınan orman yangını yeniden başladı
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Manisa'da gece kontrol altına alınan orman yangını yeniden başladı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde gece kontrol altına alınan orman yangını, rüzgarın da etkisiyle yeniden başladı.

Manisa'da gece kontrol altına alınan orman yangını yeniden başladı
01.08.2020 17:33 | Son Güncelleme: 01.08.2020 19:10

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde gece kontrol altına alınan orman yangını, rüzgarın da etkisiyle yeniden başladı.

Alınan bilgiye göre, dün 17.30 sıralarında Hacıköseli Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda başlayan yangın, gece kontrol altına alındı.

Sabah İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 8 yangın söndürme helikopteri, 2 amfibik yangın söndürme uçağı ve 21 arazöz, soğutma çalışmalarına başladı.

Kuvvetli rüzgarın etkisiyle yangın sahasında akşamüstü saatlerinde bazı noktalarda alevler tespit edildi.

Yeniden dumanların yükseldiği bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Öte yandan, jandarma ekipleri, Hacıköseli Mahallesi yolunu sivil araçlara kapattı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerinin de destek verdiği yangın söndürme çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA

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