26.01.2020 12:32 | Son Güncelleme: 26.01.2020 12:34

Manisa'da gece boyunca peş peşe depremler meydana geldi

Manisa'nın Akhisar ilçesinde, Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sabaha kadar 1.5 ile 4.1 büyüklüğünde 115 artçı sarsıntı hissedildi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, merkez üssü Manisa'nın Akhisar ilçesinde saat 20.49'da 4.1 büyüklüğündeki deprem meydana geldi. Sarsıntı yerin 7.90 kilometre derinliğinde gerçekleşti. 4.1 büyüklüğün ardından gece saatler 01.01'i gösterirken 4.0 büyüklüğünde yerin 2.3 derinliğinde bir deprem daha meydana geldi. Vatandaşların bir kısmı deprem sırasında sokağa ve açık alanlara çıktı. Artçıların azalmasını ardından vatandaşlar yeniden evlerine döndü. Gece boyunca Akhisar ve Kırkağaç ilçelerinde sabaha kadar büyüklüğü 1.5 ile 4.1 arasında değişen 115 artçı hissedildi. Herhangi bir can ya da mal kaybı olmaması yüreklere su serpti.

Kaynak: DHA

Haber Videosu