Manisa'da Fuhuş Operasyonu

Manisa'nın Soma ilçesinde, düzenlenen fuhuş operasyonunda 2'si yabancı uyruklu 4 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Soma İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekiplerince, "fuhşa teşvik ettikleri, yer sağladıkları ve aracılık yaptıkları" belirlenen şüphelilere yönelik teknik takip başlattı.

Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda fuhuş yaptıkları öne sürülen 2'si yabancı uyruklu kadın 4 zanlı gözaltına alındı.

Soma Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyete götürüldü.

Zanlılar emniyetteki işlemleri ardından çıkarıldığı mahkemece alınan ifadeleri ardından 2 yabancı uyruklu kadın sınır dışı edilirken diğer zanlılar ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.