Manisa'da Fotoğraf Dolu Bir Gece

Manisa Fotoğraf Derneği (MAFOD) tarafından düzenlenen etkinlikle, Ünlü Fotoğraf Sanatçısı Seçkin Yenici sunum ve söyleşi gerçekleştirdi. Gecede Seçkin Yenici'nin fotoğraflarından oluşan "Festival", "Bir Emeğin Hikayesi-Tütün", "Renksizsiniz" ve "Hey gidinin Efesi" adlı fotoğraf sunumları yapıldı.



Manisa Fotoğraf Derneği (MAFOD), fotoğraf etkinliklerine bir yenisini daha ekledi. "Ustalarla Söyleşi" adı altında düzenlenen etkinlikle Fotoğraf Sanatçısı Seçkin Yenici, Ağlayan kaya civarında bulunan Kabak Tekkesinde sunum gerçekleştirdi. Gecede Fotoğraf Sanatçısı Seçkin Yenici'nin fotoğraflarından oluşan "Festival", "Bir Emeğin Hikayesi-Tütün", "Renksizsiniz" ve "Hey gidinin Efesi" adlı sunumlar yapıldı. Sunum sonrasında, fotoğraf severlerin sorularını cevaplayan Yenici, misafirperverliklerinden dolayı dernek yetkililerine teşekkür etti.



Sunumlarını on senelik çekimlerinden hazırlamış olduğunu belirten Yenici, "Renksizsiniz adlı sunumum Türkiye'nin değişik yerlerinden hikayeler üzerine kurulu bir sunum. Bu sunumda bulunan fotoğraflar Urla, İzmir, Marmaris, Düzce ve Selçuk gibi farklı şehirlerde fotoğraf severler ile buluştu. 'Hey Gidinin Efesi' adlı çalışmamı Aydın'ın Yörük köylerini gezerek oluşturdum. Sökeli Şehit Cafer Efe'nin torunu Kamuran Efe merkezli olarak Aydın efelerinin hikayesini anlattım. 'Bir Emeğin Hikayesi-Tütün' çalışmam ise Denizli ve Manisa'nın köylerinde gerçekleştirdiğim fotoğraflardan oluşuyor. Tütünü, belgesel anlatım tarzıyla kırma, dizme ve kurutma kısımlarıyla bir bütün olarak anlattım. Hikayesi, tütün dikiminden kurutma arasındaki dönemi kapsıyor. Beni Manisa'ya davet ederek böyle güzel bir gece geçirmemizi sağlayan MAFOD Başkanı Nazmi Çaykara başta olmak üzere tüm yönetim kuruluna ve fotoğraf severlere teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.



MAFOD tarafından plaket verildi



Programda, sunumlarıyla geceye katkı sağlayan Fotoğraf Sanatçısı Seçkin Yenici'ye MAFOD tarafından hazırlanan plaket takdim edildi. Seçkin Yenici ise, yeni kurulmuş olan dernek için bir fotoğrafını tablo olarak armağan etti. Sunum ve söyleşi sonrasında, dernek üyesi bayanlar tarafından hazırlanan ev yapımı kurabiye ve tatlılardan oluşan kokteyl ile program sona erdi. - MANİSA