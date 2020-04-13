Manisa'da fiziksel alanı yetersiz Pazar yerleri kapatılacak
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Karaköy, Manisa, Güncel

Manisa'da fiziksel alanı yetersiz Pazar yerleri kapatılacak

Manisa'da Karaköy Pazarında korona virüs salgını kapsamında alınan tedbirleri denetleyen Vali Ahmet Deniz, fiziki alanı yetersiz pazarların kapatılacağını söyledi.

13.04.2020 15:40 | Son Güncelleme: 13.04.2020 15:40
Manisa'da fiziksel alanı yetersiz Pazar yerleri kapatılacak

Manisa'da Karaköy Pazarında korona virüs salgını kapsamında alınan tedbirleri denetleyen Vali Ahmet Deniz, fiziki alanı yetersiz pazarların kapatılacağını söyledi.

Manisa'da hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağının ardından Vali Ahmet Deniz, Yunusemre Kaymakamı Ahmet Erdoğdu ile birlikte haftanın ilk günü kurulan Karaköy Pazarında incelemelerde bulundu. Korona virüs salgını sebebiyle pazar yerlerine yönelik alınan tedbirler kapsamında pazar giriş ve çıkışları ile pazar içinde yapılan uygulamaları denetleyen Vali Deniz, yetkililerden bilgi aldı.

Denetimler sırasında vatandaşlar ve pazarcı esnafından sosyal mesafe ve tezgahlar arası 3 metre mesafe kuralına uyma konusunda hassasiyet göstermelerini isteyen Vali Deniz, "Alınan tüm tedbirler hem vatandaşımızın hem de pazarcı esnafımızın sağlığı için. Dünyayı etkisi altına alan bir salgınla mücadele ediyoruz. Salgına karşı alınabilecek en etkili tedbir ise virüsün yayılmasının önüne geçmek. Bunu sağlayabilmek için de sosyal izolasyon çok önemli, zorunlu olmadıkça evlerimizden çıkmayalım. Çıkmak zorunda kaldığımız zamanlarda da sosyal mesafeye ve maske kullanımına özen gösterelim" dedi.

Korona virüs salgınının yayılmasını önleyerek vatandaşların sağlığını korumak amacıyla özellikle toplu olarak bulunulan alanlarla ilgili bugüne kadar birçok tedbir alındığını belirten Vali Deniz, "Bugün itibari ile de fiziki alanları yetersiz olan ve vatandaşların sağlığı için risk oluşturan pazarları kapatıyoruz" diye konuştu. - MANİSA

Kaynak: İHA

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