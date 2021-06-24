Manisa'da fırtınanın zarar verdiği tarım alanlarında hasar tespit çalışmalarına başlandı
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Manisa'da fırtınanın zarar verdiği tarım alanlarında hasar tespit çalışmalarına başlandı

Manisa'da fırtınanın zarar verdiği tarım alanlarında hasar tespit çalışmalarına başlandı
Anadolu Ajansı / Nurullah Kalay - Haberler | Ekonomi

Manisa'da dün akşam etkili olan fırtına ve kuvvetli yağıştan zarar gören tarım alanlarında inceleme başlatıldı.

Manisa'da dün akşam etkili olan fırtına ve kuvvetli yağıştan zarar gören tarım alanlarında inceleme başlatıldı.

Demirci, Kula, Alaşehir, Sarıgöl, Akhisar, Gölmarmara ve Saruhanlı ilçelerinde sağanak ve fırtına nedeniyle zarar gören üzüm bağları, tarlalar, seralar ve meyve bahçelerinde hasar tespit çalışmaları yapılıyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine bağlı ekipler, tarım alanlarında inceleme yapıp üreticilerden bilgi aldı.

Demirci İlçe Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse de ürünleri zarar gören çiftçileri ziyaret etti. İslam Köse, Tarım ve Orman Bakanlığının, zarar gören üreticilerin yanında olacağını dile getirdi.

Demircili kiraz üreticisi Feyzullah Akçelebi de zararların büyük olduğunu ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nurullah Kalay

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Manisa'da fırtınanın zarar verdiği tarım alanlarında hasar tespit çalışmalarına başlandı - Haberler Ekonomi
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