Fırtına ve sağanak nedeniyle çatılar uçtu, ağaçlar devrildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
CANLI YAYIN: Mesut Özil için imza töreni!

Fırtına ve sağanak nedeniyle çatılar uçtu, ağaçlar devrildi

27.01.2021 16:13 | Son Güncelleme: 27.01.2021 16:39

Manisa'da gece yarısından sonra etkili olan fırtına ve sağanak nedeniyle kentteki çok sayıda binanın çatısı uçtu, trafik tabelaları, aydınlatma direkleri ve ağaçlar devrildi, araçlarda hasar oluştu.

Manisa'da gece yarısından sonra etkili olan fırtına ve sağanak nedeniyle kentteki çok sayıda binanın çatısı uçtu, trafik tabelaları, aydınlatma direkleri ve ağaçlar devrildi, araçlarda hasar oluştu.

Kent merkezinde etkili olan fırtına nedeniyle enerji iletim hatlarının kopması ve bazı trafolarda yaşanan arızalar sonucu kentin önemli bölümünde elektrik kesintisi yaşandı.

Elektrik dağıtım şirketi ekipleri, hasar oluşan hatları onarmaya çalışırken bazı mahallelere ve Manisa Sanayi Sitesinin bir bölümüne halen enerji verilemediği öğrenildi.

Elektrik kesintisi nedeniyle Akpınar İçme Suyu Üretim Tesisi depolarındaki su seviyesinin düşmesi sonucu Şehzadeler ilçesindeki bazı mahallelerde su kesintisi yaşandı.

Yunusemre ilçesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde bir işletmenin çatısı, şiddetli rüzgarın etkisiyle yerinden sökülerek caddeye düştü. Yaralananın olmadığı olayda trafiğe kapatılan cadde, çatı enkazının kaldırılmasının ardından yeniden açıldı.

Şehzadeler ilçesi Turgutlu Caddesi'nde de bir işletmenin çatısı yola düştü. Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, caddeye düşen çatı malzemelerini kaldırdı.

Mimar Sinan Bulvarı, Tarzan Bulvarı, Erler Caddesi, Çamlık Sokak'ta aydınlatma direkleri, trafik tabelaları, binalardan kopan molozlar ve ağaçlar yola ve park halindeki otomobillerin üzerine devrildi. Birçok araçta hasar oluştu.

Yıkılan 250'den fazla ağacı yollardan kaldıran Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, sağanakla tıkanan mazgalları açmak için de yoğun çaba sarf etti.

Fırtına ve sağanak nedeniyle çatılar uçtu, ağaçlar devrildi
Fırtına ve sağanak nedeniyle çatılar uçtu, ağaçlar devrildi
Fırtına ve sağanak nedeniyle çatılar uçtu, ağaçlar devrildi
Fırtına ve sağanak nedeniyle çatılar uçtu, ağaçlar devrildi

Kaynak: Anadolu Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Fuat Oktay Hulusi Akar Enis Berberoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ebru Yaşar Cemal Hünal Özcan Deniz Oktay Kaynarca
Spor Caner Erkin Serdar Aziz Ünal Karaman Ali Şansalan Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kaza Türk Fırtına Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Fırtına ve sağanak nedeniyle çatılar uçtu, ağaçlar devrildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.1.2021 16:39:31. #1.16#
title