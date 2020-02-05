Manisa'da fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi, binaların çatıları uçtu

05.02.2020 19:56 | Son Güncelleme: 05.02.2020 20:28

Manisa'nın 4 ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle bazı mahallelerde ağaçlar devrildi, binaların çatıları uçtu.

Kula'daki Bekir-Sacide-Filiz Keleşoğlu Mesleki Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde bulunan tek katlı kantinin çatısı fırtına nedeniyle uçtu.

Uçan çatıdan kopan tuğla parçaları, o sırada servis bekleyen öğrencilerden 14 yaşındaki Seda Kıratlı'nın ayağına düştü. Yaralanan öğrenci, ilçe devlet hastanesine kaldırıldı.

Olayda okul bahçesinde park halindeki bir otomobil de hasar gördü.

Ayrıca, Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü bahçesinde bulunan servi ağacı da fırtına nedeniyle devrildi. Polis ekipleri, devrilen ağacın etrafına şerit çekerek güvenlik tedbiri aldı.

Kırkağaç'ta otomobilin üzerine direk devrildi

Kırkağaç ilçesinde de etkili olan fırtına nedeniyle çok sayıda ev ve iş yerinde hasar oluştu, yol kenarlarındaki kavun tezgahları devrildi.

Soma-Kırkağaç kara yolundaki bir aydınlatma direği Süleyman Erden'in kullandığı 45 R 1770 plakalı otomobilin üzerine devrildi. Sürücünün aracının kontrolünü kaybetmesi sonucu kaza meydana geldi.

Yaralanan sürücü Erden, Kırkağaç Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Turgutlu'da 8 ağaç devrildi

Turgutlu ilçesinde ise fırtına nedeniyle bazı binaların sıvalarının kopması sonucu park halindeki araçlarda hasar meydana geldi.

Ortapark, Hacı Muharrem Camisi ile Irlamaz, Ergenekon, Urganlı ve Derbent mahallelerinde 8 ağaç devrildi. Devrilen ağaçlar, belediye ekiplerince kaldırıldı.

Belediye ekipleri, fırtınanın gece yarısına kadar süreceğinin tahmin edildiğini belirtti, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı ilçe sakinlerini uyardı.

Kaynak: AA