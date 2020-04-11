Manisa'da fırınlarda 'sokağa çıkma yasağı' mesaisi
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Manisa, Kula, Güncel

Manisa'da fırınlarda 'sokağa çıkma yasağı' mesaisi

Yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından 48 saat sokağa çıkma yasağının açıklanmasının ardından fırınlarda da yoğunluk başladı.

11.04.2020 15:15 | Son Güncelleme: 11.04.2020 15:16
Manisa'da fırınlarda 'sokağa çıkma yasağı' mesaisi

Yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından 48 saat sokağa çıkma yasağının açıklanmasının ardından fırınlarda da yoğunluk başladı. Ekşi mayalı ev ekmeği ile ünlü Manisa'nın Kula ilçesindeki fırıncılar da sokak sokak gezerek vatandaşın ekmek ihtiyacını karşılıyor.

İçişleri Bakanlığınca, 10 Nisan 2020 günü 00.00 ve 12 Nisan 2020 günü 00.00 saatleri arasında 30 Büyükşehir ile Zonguldak ilinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Haberi duyan vatandaşlar gece saatlerinde fırınlara akın ederken, fırınlardaki ekmekler de kısa sürede tükendi.

Öte yandan genelgede yer alan karara göre, ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı işyerlerinin açık olacağı ve ekmek satıcılarının şehir içinde gezerek vatandaşın ekmek ihtiyacını karşılayabileceği yer alıyor. Genelgenin yayınlanmasının ardından ekşi mayalı ev ekmeği ile bilinen Manisa'nın Kula ilçesindeki fırınlarda da yoğun mesai başladı. Sokağa çıkma yasağı ile birlikte Kula'daki fırıncılar, araçlara yükledikleri ekmekler ile ilçe sokaklarında gezip vatandaşların ekmek ihtiyacını karşılıyor. Sokağa çıkma yasağının açıklanmasının ardından ekmek üretimini artırdıkları ve vatandaşlar için ilçe sokaklarında ekmek satışı yapmaya başladıklarını dile getiren fırıncı Behçet Gökdere, "Uzun yıllardır Kula'da fırıncılık sektöründe hizmet vermekteyim. Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında alınan sokağa çıkma yasağı kararından sonra mesai yoğunluğumuz da arttı. Bünyemizde bulunan araçlarla sokak sokak evlere ekmek satışı yapıyoruz" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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