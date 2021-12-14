Manisa'da fırınlara gramaj ve hijyen denetimi - Haberler
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Manisa'da fırınlara gramaj ve hijyen denetimi

Manisa'da fırınlara gramaj ve hijyen denetimi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Yunusemre Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, fırınları denetleyerek gramaj, fiyat tarifesi, ruhsat ve hijyen durumunu kontrol etti.

YUNUSEMRE, MANİSA (İHA) - Yunusemre Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, fırınları denetleyerek gramaj, fiyat tarifesi, ruhsat ve hijyen durumunu kontrol etti.

Yunusemre Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, gelen şikayetler üzerine rutin yaptığı fırın denetimlerini yoğunlaştırdı. Manisa Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri ile birlikte yapılan ve Yunusemre Belediyesi Zabıta Müdürü Cengiz Şişmanlar'ın da katıldığı kontrollerde ekipler, fırınların gramaj, fiyat tarifesi, ruhsat ve hijyen durumunu denetledi. Kontrolde kurallara uymayan işletmelere cezai işlem uygulandı. Denetimin titizlikle devam edeceğini belirten Zabıta Müdürü Cengiz Şişmanlar, "Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi'nin de büyük hassasiyet gösterdiği halk sağlığını tehdit eden ya da hileye başvuran işletmelere göz açtırmayacağız" diye konuştu. - MANİSA

Manisa'da fırınlara gramaj ve hijyen denetimi

Manisa'da fırınlara gramaj ve hijyen denetimi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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