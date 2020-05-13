Manisa'da firari hükümlü yakalandı
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, hakkında kesinleşmiş 6 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü tutuklandı.
13.05.2020 11:18 | Son Güncelleme: 13.05.2020 11:18
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, hakkında kesinleşmiş 6 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü tutuklandı.
Yunusemre İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Uzunburun Mahallesi'nde, silahla yaralama suçlarından hakkında 6 yıl hapis cezası bulunan İ.Ç'yi (50) yakalamak için operasyon düzenledi.
İ.Ç, bir inşaata ait konteynerde ruhsatsız tabancayla yakalandı. İ.Ç, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA