Manisa'da final gibi maç

10.02.2020 13:41 | Son Güncelleme: 10.02.2020 13:41

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluk yarışındaki iki iddialı rakip Manisa Futbol Kulübü ile Yılport Samsunspor, cumartesi günü erken final gibi 90 dakikaya çıkacak. Sezon başından bu yana rakiplerinden büyük farkla zirve yarışı veren iki ekipten Samsunspor, 22 maç sonunda 55 puanla zirvede yer alıyor. İlk yarıda profesyonel liglerin bu sezonki gol, galibiyet ve puan rekorunu elinde bulundurup ardından liderliği rakibine kaptıran Manisa FK ise 53 puanla rakibini takip ediyor. Cumartesi günü saat 13.30'da Mümin Özkasap Tesisleri'nde oynanacak 90 dakikayı kazanan taraf yarışta büyük avantaj elde edecek. Sezonun ilk yarısında Samsun'da oynanan karşılaşma 2-2 beraberlikle sonuçlanmıştı.

Kaynak: DHA