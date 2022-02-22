Manisa'da, FETÖ üyeliğinden aranan eski astsubay yakalandı - Haberler
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Manisa'da, FETÖ üyeliğinden aranan eski astsubay yakalandı

AA, Kamil Tekmen - Güncel
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Manisa'da, FETÖ üyeliğinden aranan eski astsubay yakalandı

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği iddiasıyla aranan eski astsubay yakalandı.

AHMETLİ, MANİSA (AA) - Manisa'nın Ahmetli ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği iddiasıyla aranan eski astsubay yakalandı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Ahmetli İlçe Jandarma Komutanlığı ve MİT Başkanlığı, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan arama kaydı bulunan E.K'yı (29) teknik takibe aldı.

Ekipler tarafından gözaltına alınan, E.K'nin 686 sayılı KHK kararı ile 2017'de görevinden ihraç edilen jandarma astsubay çavuş olduğu belirtildi.

E.K'nin, jandarmadaki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edileceği öğrenildi.

AA / Kamil Tekmen - Güncel

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