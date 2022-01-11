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Manisa'da FETÖ şüphelisi bir kişi yakalandı

Manisa'da FETÖ şüphelisi bir kişi yakalandı
AA / Serkan Özcan - Haberler | Güncel

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu iddia edilen zanlı gözaltına alındı.

MANİSA (AA) - Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu iddia edilen zanlı gözaltına alındı.

Saruhanlı Cumhuriyet Savcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında FETÖ üyesi olduğuna yönelik deliller tespit edilen A.Ç (43) hakkında yakalama kararı verildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dilek Mahallesi'ndeki ikamete düzenlenen operasyonla şüpheliyi gözaltına aldı.

A.Ç'nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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