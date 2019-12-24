Manisa'da FETÖ şüphelisi 2 kişi yakalandı
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Manisa'da FETÖ şüphelisi 2 kişi yakalandı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan 2 kadın, Kula'da gözaltına alındı.

24.12.2019 15:26 | Son Güncelleme: 24.12.2019 15:26
Manisa'da FETÖ şüphelisi 2 kişi yakalandı

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan 2 kadın, 'da gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kula'da ikamet ettikleri öğrenilen F.Ş. ve M.N.Y, Kula İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şubesi ekiplerince yakalandı.

Zanlılardan F.Ş, işlemlerinin ardından savcılık kararıyla serbest bırakıldı. M.N.Y. ise İzmir'e gönderildi.

Kaynak: AA
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