Manisa'da FETÖ şüphelisi 2 kişi yakalandı
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan 2 kadın, Kula'da gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan 2 kadın, Kula'da gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Kula'da ikamet ettikleri öğrenilen F.Ş. ve M.N.Y, Kula İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şubesi ekiplerince yakalandı.
Zanlılardan F.Ş, işlemlerinin ardından savcılık kararıyla serbest bırakıldı. M.N.Y. ise İzmir'e gönderildi.