Manisa'da FETÖ şüphelisi 2 kişi tutuklandı Manisa'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Manisa'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.



Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ'nün deşifresine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan haklarında yakalama kararı olan 2 kişinin Kırkağaç ilçesine bağlı Bakır ve Güvendik Mahallesi'nde bulunduğunu tespit etti.



Kırkağaç İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de katılımıyla yapılan operasyonda, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen şüpheliler, işlemlerin ardından sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA