Manisa'da Fetö/pdy Soruşturması
Manisa'nın Kula ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) kadın yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 10 kadın gözaltına alındı.
Manisa'nın Kula ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) kadın yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 10 kadın gözaltına alındı.
Kula Cumhuriyet Savcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, örgütün kadın yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda, örgüt hiyerarşisinde "abla" tabir edilen yapılanmada bulundukları ve kapatılan FETÖ derneklerinde yönetici ve üye oldukları belirlenen 10 kadın gözaltına alındı.
Şüpheliler, Kula Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.