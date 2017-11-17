Manisa'da Fetö/pdy Davaları

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü ve Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmaları kapsamında 74 sanık hapis cezasına mahkum edildi.



Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında bu güne kadar görülen davalarda 1 sanık 10 yıl 6 ay, 1 sanık 10 yıl, 2 sanık 9 yıl, 2 sanık 8 yıl 9 ay, 21 sanık 7 yıl 6 ay, 42 sanık 6 yıl 3 ay, 1 sanık 4 yıl 4 ay 15 gün, 1 sanık, 4 yıl 1 ay 15 gün, 1 sanık 2 yıl 1 ay, 2 sanık 3 yıl 9 ay olmak üzere 74 sanık hapis cezasına mahkum edildi. Öte yandan 1 sanığa "Hükmün açıklamasının geri bırakılması" kararı verilirken, 4 sanık ise beraat etti. Ayrıca FETÖ/PDY silahlı terör örgütü kapsamında Manisa il genelinde 525 şüpheli tutuklu bulunurken, 5 bin 185'i tutuksuz olmak üzere toplamda 5 bin 710 şüpheli hakkında yürütülen soruşturmalar devam ediyor. - MANİSA