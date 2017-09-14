Manisa'da Fetö'den 7 Tutuklama

MANİSA'da yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 15 kişiden 7'si tutuklandı. Diğer şüpheliler, adli kontrol koşulu ile serbest bırakıldı.



Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yapılan operasyonda, aralarında esnaf ve ihraç edilen devlet memurlarının da bulunduğu 15 şüpheli polis tarafından gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliği şüphelilerden 7'sini tutukladı, diğerlerini adli kontrol şartıyla serbest bıraktı. Tutuklanan şüphelilerin örgütün şifreli haberleşme ağı 'ByLock'u kullandıklarının tespit edildiği belirtildi. - Manisa