Manisa'da Fetö'den 7 Kişi Tutuklandı

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmaları kapsamında gözaltına alınan 15 kişiden 7'si tutuklandı.



Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince aralarında esnaf ve ihraç edilen devlet memurlarının da bulunduğu 15 şüpheli polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Örgütün şifreli haberleşme ağı 'ByLock'u kullandıkları tespit edilen 7 kişi, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MANİSA