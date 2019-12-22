Manisa'da Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarları arasındaki kavgada 3 kişi yaralandı
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Manisa'da Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarları arasındaki kavgada 3 kişi yaralandı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarları arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.

22.12.2019 22:22 | Son Güncelleme: 22.12.2019 22:38
Manisa'da Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarları arasındaki kavgada 3 kişi yaralandı

'nın ilçesinde, ve taraftarları arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.

Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan maçı izlemek için ilçedeki bir kahvehanede toplanan iki taraftar grubu arasında maç bitiminde tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada, 3 kişi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kavgaya karıştığı tespit edilen 3 şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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