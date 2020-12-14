Manisa'da fay hattı üzerinde bulunan 17 evin yıkımı tamamlandı
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Manisa'da fay hattı üzerinde bulunan 17 evin yıkımı tamamlandı

14.12.2020 11:00 | Son Güncelleme: 14.12.2020 11:05
Manisa'da fay hattı üzerinde bulunan 17 evin yıkımı tamamlandı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesindeki hareketli fay hattı üzerinde bulunan 17 evin yıkımı daha tamamlandı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesindeki hareketli fay hattı üzerinde bulunan 17 evin yıkımı daha tamamlandı. Son yapılan yıkımlarla birlikte ilçede yıkım kararı alınan 112 binanın tamamının yıkıldığı açıklandı.

Sarıgöl'de üç yıl önce başlanan yıkım çalışmalarında ilk etapta 95 ev yıkımı gerçekleştirilirken, evlerinden çıkmamakta ısrar eden 17 vatandaşın evlerini boşaltması için Sarıgöl Belediyesi tarafından tebligat gönderildi. Tebligatın ardından evlerini boşaltan vatandaşların evleri Sarıgöl Belediyesi tarafından yıkıldı. Son yıkımla birlikte ilçede 112 ev ve işyerinin yıkımının tamamlandığını belirten Sarıgöl Belediye Fen İşleri Müdürü Ozan Sezen, "Sarıgöl'de fay hattı üzerinde önceden afet bölgesi ilan edilen alanda yıkılmasına karar verilen tüm evlerin yıkımı tamamlanmış oldu" dedi. - MANİSA

Manisa'da fay hattı üzerinde bulunan 17 evin yıkımı tamamlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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