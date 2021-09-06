Manisa'da farklı suçlardan aranan şüpheli yakalandı
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Manisa'da farklı suçlardan aranan şüpheli yakalandı

Manisa'da farklı suçlardan aranan şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram - Haberler | Güncel

Manisa'da, çeşitli suçlardan aranan şüpheli saklandığı evde yakalandı.

Manisa'da, çeşitli suçlardan aranan şüpheli saklandığı evde yakalandı.

Tehdit, hakaret, yağma ve silahlı yaralama suçlarının şüphelisi Y.Ç'nin yakalanması için çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Cinayet ve Gasp büro amirliği ekipleri, zanlının, Şehzadeler ilçesindeki bir evde olduğunu tespit etti.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonla gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adliyede tutuklandı.

Manisa'da farklı suçlardan aranan şüpheli yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram

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