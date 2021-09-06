Manisa'da farklı suçlardan aranan şüpheli yakalandı

Manisa'da, çeşitli suçlardan aranan şüpheli saklandığı evde yakalandı.

Manisa'da, çeşitli suçlardan aranan şüpheli saklandığı evde yakalandı.

Tehdit, hakaret, yağma ve silahlı yaralama suçlarının şüphelisi Y.Ç'nin yakalanması için çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Cinayet ve Gasp büro amirliği ekipleri, zanlının, Şehzadeler ilçesindeki bir evde olduğunu tespit etti.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonla gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adliyede tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram