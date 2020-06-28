Manisa'da fabrikanın ham maddelerinin bulunduğu alanda yangın
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Manisa'da fabrikanın ham maddelerinin bulunduğu alanda yangın

Manisa Muradiye Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir fabrikanın ham maddelerinin bulunduğu alanın dış bölümünde çıkan yangın kısmen kontrol altına alındı.

Manisa'da fabrikanın ham maddelerinin bulunduğu alanda yangın
28.06.2020 23:05 | Son Güncelleme: 28.06.2020 23:37

Manisa Muradiye Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir fabrikanın ham maddelerinin bulunduğu alanın dış bölümünde çıkan yangın kısmen kontrol altına alındı.

Yangın, akşam saatlerinde Muradiye Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir beton fabrikasının ham maddelerinin bulunduğu alanda çıktı. Fabrikanın dış bölümünde bulunan plastik atıkların toplandığı alanda çıkan yangına ilk müdahale fabrika çalışanları tarafından yapılırken, Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi. Yangının plastik atıkların bulunduğu bölümde çıkması nedeniyle ekipler tarafından güçlükle müdahale edildi. 12 itfaiye aracı ve 20'ye yakın personelin müdahale ettiği yangın yaklaşık 45 dakikada kısmen kontrol altına alındı. Ekipler tarafından yangının kontrol altına alınarak tamamen söndürülmesi amacıyla çalışmalar devam ediyor. - MANİSA

Kaynak: İHA

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