Manisa'da fabrikanın çatısından düşen işçi ağır yaralandı
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bir gıda firmasına ait fabrikanın çatısından düşen işçi ağır yaralandı.
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bir gıda firmasına ait fabrikanın çatısından düşen işçi ağır yaralandı.
Muradiye Mahallesi'nde fabrikanın güvenlik kamerası kablolarını düzeltmek için çatıya çıkan Cihat Bahadır (27), aydınlatma boşluğundan yaklaşık 8 metre aşağı düştü.
İşletmedekilerin çağrısıyla fabrikaya gelen sağlık ekipleri, Bahadır'ı Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine kaldırdı.
Hayati tehlikesi bulunan Cihat Bahadır'ın tedavisi devam ediyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram