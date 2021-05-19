Manisa'da evlerinin tadilatı konusunda tartıştığı kardeşini tüfekle öldüren zanlı tutuklandı
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Manisa'da evlerinin tadilatı konusunda tartıştığı kardeşini tüfekle öldüren zanlı tutuklandı

Manisa'da evlerinin tadilatı konusunda tartıştığı kardeşini tüfekle öldüren zanlı tutuklandı
Anadolu Ajansı / Kamil Tekmen - Haberler | Güncel

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde evlerine yaptırdıkları tadilat nedeniyle tartıştığı kardeşini av tüfeğiyle öldüren zanlı tutuklandı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde evlerine yaptırdıkları tadilat nedeniyle tartıştığı kardeşini av tüfeğiyle öldüren zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Albayrak Mahallesi'nde evlerine bir süre önce tadilat yaptıran Murat Çakmakçı (33) ile kardeşi Yunus Çakmakçı (25) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Murat Çakmakçı, kardeşi Yunus Çakmakçı'ya av tüfeğiyle ateş etti.

Şüpheli kaçarken, ihbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Ağır yaralanan Yunus Çakmakçı, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Turgutlu Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, kaçan Murat Çakmakçı'yı bir süre sonra yakaladı. Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kamil Tekmen

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