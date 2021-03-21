Manisa'da evlerden hırsızlık yapan iki şüpheli yakalandı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde evlerden hırsızlık yaptığı öne sürülen iki şüpheli gözaltına alındı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde evlerden hırsızlık yaptığı öne sürülen iki şüpheli gözaltına alındı.

Muradiye Mahallesi'ndeki bir site içindeki bazı evlerden hırsızlık yapılması üzerine, Muradiye Jandarma Karakol Komutanlığı ve JASAT ekipleri harekete geçti.

Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, görüntülerde tespit edilen sağ farı kırık bir otomobil üzerinde yoğunlaştı.

Otomobilin, İzmir'in Bayraklı ilçesine Yamanlar Mahallesi'nde olduğunu belirleyen ekipler, operasyon başlattı.

Şüpheliler N.O. (35) ve V.K. (30) yakalandı.

Zanlıların evlerinde arama yapan ekipler, Manisa'da çalındığı belirlenen bazı ziynet eşyası ile saatlere el koydu.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Yıldırım