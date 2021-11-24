Manisa'da evinin önünden çalınan otomobil sahibine teslim edildi - Haberler
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Manisa'da evinin önünden çalınan otomobil sahibine teslim edildi

AA / Serkan Özcan - Haberler | Güncel
Manisa'da evinin önünden çalınan otomobil sahibine teslim edildi

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bir evin önünden çalınan otomobil polis ekiplerince bulunup sahibine teslim edildi.

MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bir evin önünden çalınan otomobil polis ekiplerince bulunup sahibine teslim edildi.

Akıncılar Mahallesi Alçıtepe Caddesi'nde ikamet eden Ecevit Gözen'e ait 35 ATE 74 plakalı otomobil, yaklaşık bir hafta önce çalındı.

Şikayet üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olaya ilişkin çalışma başlattı.

Olay yeri ve çevresindeki 135 güvenlik kamerasının görüntüsünü inceleyen ekipler, aracın Yunusemre ilçesi Atatürk Mahallesi'nde olduğunu tespit etti.

Üzerinde sahte plaka takılı halde bulunan otomobil, sahibine teslim edildi.

Gözen, ikametin önünden çalınan otomobilini kısa sürede bulup, kendisine teslim eden polis ekiplerine teşekkür etti.

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AA / Serkan Özcan - Son Dakika Haberleri

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