Manisa'da evinin balkonunda tabancayla vurulan kadın yaralandı
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Manisa'da evinin balkonunda tabancayla vurulan kadın yaralandı

Manisa'da evinin balkonunda tabancayla vurulan kadın yaralandı
Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram - Haberler | Güncel

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde evinin balkonunda tabancayla vurulan kadın yaralandı.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde evinin balkonunda tabancayla vurulan kadın yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Dilek Mahallesi'nde yaşayan G.K. (40), henüz bilinmeyen nedenle evinin balkonunda bulunan M.A. (31) adlı kadına tabancayla ateş etti.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralanan M.A. 112 Acil Servis ekiplerince Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri, kaçan şüpheli G.K'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram

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