Manisa'da evindeki kanepenin altına kazdığı çukurda yakalanan zanlı tutuklandı
Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde, hamile kadını tabancayla yaraladığı gerekçesiyle aranırken evinde kanepenin altına kazdığı çukurda yakalanan şüpheli tutuklandı.
Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde, hamile kadını tabancayla yaraladığı gerekçesiyle aranırken evinde kanepenin altına kazdığı çukurda yakalanan şüpheli tutuklandı.
Dilek Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan zanlı G.K'nin işlemleri tamamlandı.
"Ateşli silahla kasten yaralama, konut dokunulmazlığını ihlal ve mala zarar verme" suçlarından nöbetçi hakimliğe sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Zanlının jandarmaya verdiği ifadede, yaralanan kadınının eşini korkutmak amacıyla eve ateş açtığını söylediği öğrenildi.
Olay
27 Temmuz'da Dilek Mahallesi'nde meydana gelen olayda, G.K'nin (40) tabancayla ateş açması sonucu evinin balkonunda bulunan Meltem A. (31) yaralanmış, hamile olduğu öğrenilen kadın Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınmıştı.
Yaralı kadının hamile olması nedeniyle vücudundaki kurşun çıkarılamamıştı.
Zanlı, dün, jandarma ekiplerince evinde kanepenin altına kazılan ve üzeri halıyla örtülen çukurun içinde olayda kullandığı ruhsatsız tabancayla birlikte yakalanmıştı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram