Manisa'da evinde uyuşturucu hap ele geçirilen şüpheli tutuklandı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde evinde 1800 dolayında uyuşturucu hap ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde evinde 1800 dolayında uyuşturucu hap ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan C.Ş'nin uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin evine operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada kombinin arkasına ve evin çeşitli yerlerine gizlenmiş 1800 dolayında uyuşturucu etkisi bulunan hap ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram