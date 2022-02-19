Manisa'da evden 200 kilogram zeytinyağı çalan hırsızlık şüphelileri tutuklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Manisa'da evden 200 kilogram zeytinyağı çalan hırsızlık şüphelileri tutuklandı

AA, Serkan Özcan - Güncel
 - Güncelleme:
Manisa'da evden 200 kilogram zeytinyağı çalan hırsızlık şüphelileri tutuklandı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde girdikleri evden zeytinyağı ve tarihi bakır malzemeleri çaldıkları belirlenen 2 şüpheli, tutuklandı.

YUNUSEMRE, MANİSA (AA) - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde girdikleri evden zeytinyağı ve tarihi bakır malzemeleri çaldıkları belirlenen 2 şüpheli, tutuklandı.

Meryem Ayan'ın (56) Muradiye Mahallesi'ndeki evine giren hırsızlık şüphelileri, 200 kilogram zeytinyağı ve mutfakta kullanılan 18 tarihi bakır malzemeleri çaldı.

İhbar üzerine olayla ilgili çalışma başlatan Muradiye Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyip, hırsızlığı E.B. (30) ile N.Y'nin (45) yaptığını belirledi.

Ekipler, zanlıları operasyonla ikametlerinde yakaladı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklandı.

AA / Serkan Özcan - Güncel

Yunusemre, Manisa, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title