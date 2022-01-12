Manisa'da evde çıkan yangında 1 kişi yaralandı - Haberler
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Manisa'da evde çıkan yangında 1 kişi yaralandı

Manisa'da evde çıkan yangında 1 kişi yaralandı
AA / Mehmet Akif Sarıhan - Haberler | Güncel

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde bir evde ocaktan sızan gaz nedeniyle çıkan yangında 1 kişi yaralandı.

MANİSA (AA) - Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde bir evde ocaktan sızan gaz nedeniyle çıkan yangında 1 kişi yaralandı.

Siteler Mahallesi'ndeki Saman Sokak'ta Uğur Öztürk'e ait evde ocaktan sızan gaz sonucu yangın çıktı.

Sarıgöl Belediyesi itfaiyesi ve mahallelilerin müdahale ettiği yangın büyümeden söndürüldü.

Hafif yaralanan Uğur Öztürk tedbir amaçlı olarak Sarıgöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

AA / Mehmet Akif Sarıhan - Son Dakika Haberleri

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