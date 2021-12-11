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Son dakika haber | Evde çıkan yangın söndürüldü

AA / Serkan Özcan - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki bir apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü.

MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki bir apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü.

Ege Mahallesi 1303. Sokak'taki 5 katlı apartmanın 4. katındaki dairede yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yangın, ekiplerin çalışmaları sonucu söndürüldü.

Elektrik kontağından çıktığı öne sürülen yangın nedeniyle evde hasar oluştu.

Son dakika haber | Evde çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haber | Evde çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haber | Evde çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haber | Evde çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haber | Evde çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haber | Evde çıkan yangın söndürüldü

Bilinmeyen madde, apartmanın bodrum katında bomba gibi patladı

Bilinmeyen madde, apartmanın bodrum katında bomba gibi patladı

AA / Serkan Özcan - Son Dakika Haberleri

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