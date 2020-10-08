Manisa'da evde çıkan yangın söndürüldü

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir apartman dairesinde meydana gelen yangın hasara neden oldu.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir apartman dairesinde meydana gelen yangın hasara neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Şehitler Mahallesi'ndeki bir sitede yer alan apartmanın 4. katındaki dairenin mutfağında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Hasar oluşan evde yangın sırasında kimsenin olmadığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kamil Tekmen