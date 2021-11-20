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Manisa'da evde çıkan yangın hasara neden oldu

AA / Serkan Özcan - Haberler | Güncel
Manisa'da evde çıkan yangın hasara neden oldu

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde evde çıkan yangın söndürüldü.

FATİH, İSTANBUL (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde evde çıkan yangın söndürüldü.

Peker Mahallesi'nde Hasan Fatih Özpınar'a ait evde elektrik kontağı nedeniyle yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle evde hasar oluştu.

AA / Serkan Özcan - Son Dakika Haberleri

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