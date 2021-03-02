Manisa'da evde çıkan yangın hasara neden oldu
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Manisa'da evde çıkan yangın hasara neden oldu

02.03.2021 17:15 | Son Güncelleme: 02.03.2021 17:18
Manisa'da evde çıkan yangın hasara neden oldu

Manisa'nın Demirci ilçesinde çıkan yangında bir ev zarar gördü.

Manisa'nın Demirci ilçesinde çıkan yangında bir ev zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, Kılavuzlar Mahallesi'nde Muhterem Ersöz'e ait müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine belirtilen adrese gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Kısa sürede söndürülen yangın sonucu evdeki bazı eşyalar kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nurullah Kalay

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