Manisa'da evde çıkan yangın hasara neden oldu
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Manisa'da evde çıkan yangın hasara neden oldu

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, bir apartman dairesinde çıkan yangın hasara yol açtı.

Manisa'da evde çıkan yangın hasara neden oldu
02.06.2020 01:09 | Son Güncelleme: 02.06.2020 01:09

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, bir apartman dairesinde çıkan yangın hasara yol açtı.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerindeki 4 katlı apartmanın birinci katında yangın çıktı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin erken müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alınırken, evde hasar meydana geldi.

Yangının bulaşık makinesinden çıktığı tespit edildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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