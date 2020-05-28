Manisa'da ev yangını Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bir evde çıkan yangın hasara yol açtı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bir evde çıkan yangın hasara yol açtı.

Alınan bilgiye göre, Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler bir anda binayı sardı, o anda ikamette bulunanlar ise dışarıya çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Yangın nedeniyle evde hasar oluştu.

Kaynak: AA