Manisa'da ev yangını
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bir evde çıkan yangın hasara yol açtı.
28.05.2020 12:45 | Son Güncelleme: 28.05.2020 13:20
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bir evde çıkan yangın hasara yol açtı.
Alınan bilgiye göre, Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler bir anda binayı sardı, o anda ikamette bulunanlar ise dışarıya çıktı.
İhbar üzerine olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.
Yangın nedeniyle evde hasar oluştu.
Kaynak: AA