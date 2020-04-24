Manisa'da ev yangını
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Manisa'da ev yangını

Manisa'nın Soma ilçesinde üç katlı bir apartmanın çatı katında yangın çıktı.

24.04.2020 19:40 | Son Güncelleme: 24.04.2020 19:41
Manisa'da ev yangını

Manisa'nın Soma ilçesinde üç katlı bir apartmanın çatı katında yangın çıktı. Can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı yangında apartmanın çatı katı küle döndü.

Alınan bilgilere göre yangın, Turgutalp Mahallesi Özgen Sokak'ta bir apartmanın 3. katında inşaat halindeki bir dairede çıktı. Sobadan çıktığı düşünülen ancak kesin çıkış nedeni bilinmeyen yangını fark eden aynı binadaki apartman sakinleri hemen binayı boşalttı. Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Soma İtfaiye Amirliği ekipleri kısa sürede olay yerine intikal ederek yangın söndürme çalışmalarını başlattı. Öte yandan yangın çıkan binanın hemen yanından geçen yüksek gerilim hattı nedeniyle bölgedeki enerji, TEDAŞ ekiplerince kesildi.

Soma Belediye Başkanı Ali Tulup da AK Parti İlçe Başkanı Erol Saygılı ile birlikte ekiplerin çalışmalarını izledi ve yangınla ilgili bilgi aldı.

İnşaat halinde olan dairede başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle hemen bitişiğindeki kullanılan bir dairenin çatısına da sıçradı. İtfaiyenin yaklaşık 1 saat süren söndürme çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangın sonunda apartmanın çatısı ile 3. katta bulunan daireler kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

Manisa'da ev yangını

Kaynak: İHA

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