Manisa'da ev yangını
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Manisa'da ev yangını

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde erken saatlerde iki katlı evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

20.01.2020 08:52 | Son Güncelleme: 20.01.2020 09:08
Manisa'da ev yangını

'nın ilçesinde erken saatlerde iki katlı evde çıkan yangın, ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre Subaşı Mahallesi Gani Sokakta 2 katlı bir evin ikinci katında yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı değerlendirilen yangını fark eden, soyadı öğrenilemeyen Ayşe adlı kadın evden dışarı çıkarak komşularından yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine , polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. ekipleri yarım saatlik çalışması sonrasında alevleri söndürdü. Yangın sonrasında evde hasar oluştu.

Kaynak: AA
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