Manisa'da ev yangını

01.01.2020 09:52 | Son Güncelleme: 01.01.2020 09:52

Manisa'nın Demirci ilçesinde çıkan yangında 2 katlı ev ve hayvan damında hasar oluştu, 7 küçükbaş hayvan kurtarıldı.

Öksüzlü Beylik Mahallesi Tekke mevkinde Yusuf Duman'a ait evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Olay yerine gelen ekipler ve mahalle sakinleri, evin alt katındaki hayvan damında bulunan 7 küçükbaş hayvanı kurtardı.

Hayvanlar çıkarıldıktan sonra damın çatısı çöktü.

Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu söndürülen yangın sonucu evde ve hayvan damında hasar oluştu.

Kaynak: AA