Manisa'da Ev Yangını: 1 Ölü
Manisa'nın Salihli ilçesinde, evinde çıkan yangında mahsur kalan yaşlı kadın hayatını kaybetti.
Manisa'nın Salihli ilçesinde, evinde çıkan yangında mahsur kalan yaşlı kadın hayatını kaybetti.
Beşeylül Mahallesi 511 Sokak'ta, Ümmü İnci'ye (81) ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına aldı.
Söndürme çalışmalarının ardından evde yapılan incelemede, İnci'nin cansız bedenine ulaşıldı.
İnci'nin cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Kaynak: AA