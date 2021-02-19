Manisa'da ev ve iş yerlerinden hırsızlık yapan 2 şüpheliden biri tutuklandı

Manisa'nın Salihli ilçesinde 4 iş yeri ile bir evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde 4 iş yeri ile bir evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir haftada 4 iş yeri ile bir evden elektronik eşya, kıyafet ve yaklaşık 20 bin lira çalınması üzerine çalışma başlattı.

İş yerlerine ait güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, hırsızlık olayını H.T. ve G.D'nin gerçekleştirdiğini tespit etti.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, şüphelileri gözaltına aldı.

Adreste yapılan aramada, çalıntı olduğu değerlendirilen çok sayıda eşya ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.T. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, G.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, hırsızlık anı, güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haluk Satır