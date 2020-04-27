Manisa'da ev karantinasına uymayan 5 kişiye 15 bin 750 lira ceza
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Manisa'da ev karantinasına uymayan 5 kişiye 15 bin 750 lira ceza

Manisa'da 14 günlük ev karantinası tedbirine uymayan 5 kişiye toplam 15 bin 750 lira ceza kesildi.

Manisa'da ev karantinasına uymayan 5 kişiye 15 bin 750 lira ceza
27.04.2020 23:20 | Son Güncelleme: 27.04.2020 23:20

Manisa'da 14 günlük ev karantinası tedbirine uymayan 5 kişiye toplam 15 bin 750 lira ceza kesildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehir dışından geldikleri için yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 14 gün evlerinde kalmaları gereken vatandaşların adreslerini kontrol etti.

Şehzadeler ve Salihli ilçelerinde yapılan denetimlerde, evlerinde bulunmayan 5 kişiye, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararlarına muhalefet etmekten işlem yapılarak 3 bin 150'şer liradan toplam 15 bin 750 lira ceza uygulandı.

Kaynak: AA

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