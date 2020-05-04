Manisa'da ev karantinasına uymayan 2 kişiye 6 bin 300 lira ceza

Manisa'da 14 günlük ev karantinası tedbirine uymayan 2 kişiye, toplam 6 bin 300 lira ceza kesildi.

Manisa'da 14 günlük ev karantinası tedbirine uymayan 2 kişiye, toplam 6 bin 300 lira ceza kesildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehir dışından geldikleri için yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 14 gün evlerinde kalmaları gereken 390 vatandaşın adreslerini kontrol etti.

Yunusemre ilçesinde yapılan denetimlerde, evlerinde bulunmayan 2 kişiye, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararlarına muhalefet etmekten işlem yapılarak 3 bin 150'şer liradan toplam 6 bin 300 lira ceza uygulandı.

Kaynak: AA